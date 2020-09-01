Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı ve tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ‘Türkiye emiri' Mahmut Özden, Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sözde emir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ederken, geçtiğimiz hafta da İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki H.S. adlı bir örgüt üyesi Küçükçekmece'de bir otel odasında yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Eylem hazırlığındayken yakalanan H.S. adlı örgüt üyesinin arkasındaki hücreyi çözen İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri, geçtiğimiz günlerde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Adana'da bir hücre evine yapılan baskında örgütün sözde ‘Türkiye emiri' Mahmut Özden yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ'ın sözde emirinin saklandığı adreste yapılan aramalarda eylem talimatı içeren örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ile bilgisayara el konuldu.
Örgüte yönelik yeni bir operasyon dalgasının beklendiği ileri sürüldü
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