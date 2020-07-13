Son ana kadar iş makinelerini kurtarmaya çalıştılar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak heyelan ve su baskınları meydana geldi. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın da üçüncü büyük barajı olacak Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yağmur sularından dolayı meydana gelen taşkınlar baraj şantiyesine zarar verdi. Selin şantiyeye geliş anı saniye saniye görüntülendi. İşçilerin son ana kadar iş makinelerini kurtarma çabaları görüntülere yansıdı.