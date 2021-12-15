Şömineden çıkan yangın evi küle çevirdi

Sultangazi’de 6 katlı binada şömineden çıkan yangın çatı katını küle çevirdi. Yangın yan daireye de sıçradı.

Sultangazi’de Zübeyde Hanım Mahallesi 1430/1 Sokak’ta saat 09:00 sıralarında 6 katılı binanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Çiğdem ısınmak için yaktığı şömineden sıçrayan kıvılcımlar bir anda evdeki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Hızla büyüyen alevleri söndüremeyen daire sakini, bunun üzerine komşularından yardım istedi. Kısa sürede tüm evi saran alevler komşusunun evine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 45 dakikanın ardından söndürülürken, yangın nedeniyle iki dairede de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan panik atak geçiren Çiğdem, kısa süreli şok yaşarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra kadın ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlattı.