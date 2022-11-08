Şömine bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesinde iki katlı bir binanın şömine bacasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Birlik Mahallesi Şifa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre B.S.’ye ait iki katlı bir binanın şömine bacasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

Evde küçük çaplı hasar meydana geldi.