Somali’deki otel saldırısında can kaybı 9’a yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet yetkililerinin kaldığı otele düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükselirken, teröristler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma yaklaşık 21 saat sonra sona erdi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet yetkileri tarafından kullanılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Villa Rose adlı otele terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda yaşanan can kaybı arttı. Teröristler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma yaklaşık 21 saat sonra sona ererken, can kaybı 9’a yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 8’inin sivil ve 1’inin güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

Ulusal Polis Sözcüsü Sadık Dudishe yaptığı açıklamada, "Villa Rose otelindeki operasyon sona erdi. Teröristler, otelde kalan 8 sivili öldürdüler ve güvenlik güçleri yaklaşık 60 sivili kurtarmayı başardı. Sivillerden yaralanan olmadı” ifadelerini kullanarak, çatışmada 1 güvenlik gücü personelinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Otelin 6 saldırgan tarafından basıldığını aktaran Dudishe, 5 teröristin güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin ise kendisini patlattığını ifade etti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına 29 Ekim’de bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda en az 120 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Mogadişu’daki Hayat Oteli’ne düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, teröristler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma yaklaşık 30 saat sürmüştü.