Somali’deki otel saldırısında 4 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet yetkililerinin kaldığı otele düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet yetkileri tarafından kullanılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Villa Rose adlı otele terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Otelde kalan hükümet yetkilerinin silahlı ve bombalı saldırıdan camdan kaçarak kurtuldukları bildirildi.

Polis memuru Muhammed Abdi yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların güvenlik güçleri tarafından otelde kuşatma altına alındığını ve operasyonun devam ettiğini söyledi. Aralarında hükümet yetkilerinin de bulunduğu birçok kişinin yaralandığını belirten Abdi, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayın ardından meclis toplantısının ertelendiğini açıklandı.