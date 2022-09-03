Somali’de gıda yardımı taşıyan kamyonlara saldırı: 18 ölü

Somali’de gıda yardımı taşıyan kamyonlara terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali’nin Hiran bölgesinde gıda yardımı taşıyan kamyonları hedef aldı. Baladweyne kentinden hareket eden ve Mahas kasabasına gıda yardımı götüren kamyonlara yönelik saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bölge sakinlerinden Farah Aden tarafından yapılan açıklamada, "Eş-Şebab 18 kişiyi öldürdü ve Mahas kasabasına gıda yardımı taşıyan çok sayıda kamyonu yaktı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 17 Temmuz’da Somali’nin Jowhar şehrinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15’ten fazla kişi ise yaralanmıştı.