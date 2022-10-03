Somali’de çifte intihar saldırısında en az 12 kişi öldü

Somali’nin Hiran bölgesinde düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali’nin Hiran bölgesinde yer alan Beledweyne şehrindeki hükümet karargahı olarak da hizmet veren Lama-Galaay Askeri Üssü’ne terör örgütü Eş-Şebab tarafından çifte intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında Hirşabelle Eyaleti Sağlık Bakanı ve Hiran’ın maliyeden sorumlu vali yardımcısının da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıdan sağ olarak kurtulan Hiran Valisi Ali Jayte Osman yaptığı açıklamada, "İlk patlama giriş kapısında meydana geldi. Birkaç dakika sonra büyük bir kamyon karargah binasına doğru gelerek infilak etti. Karargaha hizmet almak için gelen birçok sivil öldü" dedi.

Saldırıda karargahın büyük hasar aldığını ifade eden Osman, "Bu saldırı korkaklar tarafından gerçekleştirildi. Ancak onların vahşi eylemleri, halkın kendilerine karşı olan tepkilerini durdurmayacak” dedi.

Görgü tanıkları, patlayıcı madde yüklü bir kamyonla yerel saatle 10.00 sularında karargaha saldırı düzenlendiğini belirtti.