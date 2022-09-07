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Soma’daki orman yangını kontrol altında
Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı.
Asayiş 07.09.2022, 15:27
Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak ile 30 arazöz 4 su tankeri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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