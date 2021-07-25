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Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 1 amfibi uçak, 18 arazöz ve yer söndürme ekipleri müdahale etti.

Asayiş 25.07.2021, 20:03
Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 1 amfibi uçak, 18 arazöz ve yer söndürme ekipleri müdahale etti.

Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 1 uçak 18 arazöz ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
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