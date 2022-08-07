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Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa’nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 07.08.2022, 09:50
Manisa’nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.