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Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 07.08.2022, 09:50
Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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