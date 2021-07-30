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Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Asayiş 30.07.2021, 00:43
Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçları ve ekipleri müdahale etti. Kısa süre içerisinde alevlerin etrafını çeviren ekipler yangını yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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