Soma’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan ekiplerin mücadelesi devam ederken Türk Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri tarafından, kent merkezinde sıcak havada çalışan işçilere, Kızılay Maden Suyu, su ve kek ikram edildi.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde 19:30’da başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan mücadele etmeye devam ediyor. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine destek verdi.

Manisa’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri sıcak havada çalışmak zorunda olan işçilere, Kızılay maden suyu, kek ve su ikram etti.

Çalışanlar ikramlıklar için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teşekkür ettiler.