Soma’da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor

Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan mücadeleye devam ediliyor.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde 19:30’da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi.

Gece itibariyle karadan yürütülen mücadeleye 2 gece helikopteri de destek verdi.