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Soma’da orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 12 arazöz ile müdahale ediliyor.

Asayiş 25.07.2021, 18:56
Soma’da orman yangını
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Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 12 arazöz ile müdahale ediliyor.

Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 12 arazöz ve su tankerleri ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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