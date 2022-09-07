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Soma’da orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Asayiş 07.09.2022, 13:34 07.09.2022, 13:41
Soma’da orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak ile 30 arazöz 4 su tankeri sevk edildi. Havadan ve karadan başlayan yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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