Soma’da madende iş kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde kömür silosunun içini temizlerken üzerine kömür boşatılması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki işçi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Kasım Perşembe günü Soma ilçesindeki özel bir madende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madende çalışan Samet Can Çakır (19), temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi. Kömür silosuna kepçeyle kömür boşaltılması sonucu içerde mahsur kalan Çakır, ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bugün Samet Can Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.