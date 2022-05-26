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Soma’da bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran bir kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şüphelinin üzerinden düzenek çıktı.

Asayiş 26.05.2022, 22:58
Soma’da bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran bir kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şüphelinin üzerinden düzenek çıktı.

Soma’da Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs güvenlik araması sırasında yakayı ele verdi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından üzeri aranan şahsın tişörtünde yapıştırılmış düzenek çıktı. Üzerinin aranması sırasında kaçan şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet kulak içi kulaklık, 1 adet WiFi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet tişörte yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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