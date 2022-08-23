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Soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 23.08.2022, 15:27
Soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi’nde meydana geldi. A.B. (7) tarlada bulduğu yabancı cismi ağzına aldı. Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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