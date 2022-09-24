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SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri

“Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” kapsamında Eskişehir’de gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK nefesleri kesti.

Asayiş 24.09.2022, 18:48
SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri

“Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” kapsamında Eskişehir’de gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK nefesleri kesti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir’de “Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Havada uçaklara adeta dans ettiren pilotların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan MSB’nin gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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