Sollamaya çalıştığı kamyona çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir otomobil önünde seyir halindeki kamyonu sollamak istediği sırada kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı 1 kişi öldü.

Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kasaplı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 KA 6556 plakalı araç sürücüsü M.T. (31), aynı istikamette seyir halindeki M.S. (27) idaresindeki 06 FZ 6402 plakalı kamyonu sollamak istedi. Sollamaya çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden M.T. idaresindeki otomobil kamyonun orta kısmına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (41) yaralanırken Y.K. (71) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.