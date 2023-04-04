Sollamak isterken araca çarptı, kaldırıma çarparak durabildi

Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 01 NK 551 plakalı araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden bir araca çarptı, ardından da kaldırımdaki basamaklara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.