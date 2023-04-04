Son Dakika
Sollamak isterken araca çarptı, kaldırıma çarparak durabildi
ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI VE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.
Asayiş 04.04.2023, 09:54
Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 01 NK 551 plakalı araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden bir araca çarptı, ardından da kaldırımdaki basamaklara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.