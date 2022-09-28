Sol şeritte son sürat giden hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu

Başkentte bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara - Samsun Yolu Çiğiltepe mevkiinde meydana gelen olayda, bir hafriyat kamyonu sürücüsünün sol şeritte yüksek hızla seyrettiği görüldü. Trafikteki can güvenliğini tehlikeye atan ve diğer sürücüler tarafından tepki gören o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.