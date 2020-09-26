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Söke’deki yangında onlarca arı kovanı kül oldu

AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, SÖKE’NİN SÖKE AKÇAKONAK MAHALLESİNDE ÇIKAN YANGIN BÖLGESİNE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Asayiş 26.09.2020, 22:02
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Söke’deki yangında onlarca arı kovanı kül oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke’nin Söke Akçakonak Mahallesinde çıkan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bu arada yangında onlarca arı kovanı kül olurken, Vali Aksoy arıcılarla görüştü.

Söke’nin Akçakonak Mahallesi’nde saat 15.50’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarını devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı. Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz ile birlikte Akçakonak ve çevresinde incelemeler yapan Vali Aksoy, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ayrıca Söke’nin Ovacık Yaylası’na da giderek yangından zarar gören ve kovanları yanan arıcılarla görüştü. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu Vali Aksoy’a yangınla ve gördükleri zararla ilgili bilgi verdi.

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