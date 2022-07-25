Söke’deki yangına gece görüşlü helikopterler sevk edildi

Aydın’ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken, 5 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Bugün saat 18.15 sıralarında Atgavlı Mahallesi’nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hızlıca yangına müdahale ederken, kuvvetli rüzgar yangının büyük bir alana yayılmasına neden oldu. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği bölgeye 5 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Helikopterlerin gece boyunca yangına müdahale etmesi bekleniyor.