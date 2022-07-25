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Söke’deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Asayiş 25.07.2022, 19:26
Söke’deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

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