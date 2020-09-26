Söke’deki yangın Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı tehdit ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaştı. Milli Parkı tehdit eden yangına 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Akçakonak Mahallesi’ndeki atış poligonu bölgesinde zirai alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçramıştı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla etkisi daha da artan yangın Kuşadası-Söke ilçe sınırındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı tehdit etmeye başladı. Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Milli Park sınırına kadar ulaşan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Orman ekipleri havadan ve karadan 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile yangına müdahale etmeye devam ediyor.