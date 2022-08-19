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Söke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 19.08.2022, 00:15
Söke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akçakonak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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