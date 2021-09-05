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Söke’de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Asayiş 05.09.2021, 18:00
Söke’de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

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