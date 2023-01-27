Söke’de fırtına işyerinin camlarını yerle bir etti

Aydın’ın Söke ilçesinde sabaha karşı saatlerde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli fırtına, yol üzerinde bulunan bir işletmenin dış camlarını ve çerçevelerini yerinden söktü. Söke-Milas Karayolu üzeri Yenidoğan Mahallesi mevkiinde bulunan bir işyerinin dev camları fırtınanın etkisiyle yerle bir oldu. Meydana gelen olayda işletmede maddi hasar meydana geldi. İş yerinde olay sonrası temizlik çalışması gerçekleştirildi.