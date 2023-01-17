Sokakta vurulan Türkmenistanlı’nın katil zanlısı tutuklandı

İzmir’de silahla vurularak hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu şahsın katil zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde 14 Ocak’ta meydana gelen olayda silahla vurulan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov (39), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gasanbekov’un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, katil zanlısını yakaladı. Türkmenistan uyruklu B.H.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlandı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının ifadesinde Kamil Gasanbekov ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.