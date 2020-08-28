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Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
BURSA’DA SOKAKTA TOPMOYNAYAN 3 GENCİ DÖVDÜ ÖFKESİNİ ALAMAYINCA BIÇAKLA KOVALADI.
Asayiş 28.08.2020, 09:27
Bursa’da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı. Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti. Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da “Vururum, vururum sizi” diyerek tehdit etti. Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
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