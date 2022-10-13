Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli, polis ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde kız meselesinden dolayı tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Barosuna kayıtlı Avukat Abdullah Emrah Koyuncu, telefonda tartıştığı S.A. ile buluşmak için randevulaşmıştı. Bir süre sonra buluşan ikilinin arasında yeniden tartışma başlayınca şüpheli S.A., Avukat Koyuncu’yu 6 yerinden bıçaklamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koyuncu’yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, şüpheli S.A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı.

Kız meselesinden dolayı tartıştıklarını söyledi

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.A.’nın polise verdiği ilk ifadesinde, Avukat Koyuncu ile kız meselesinden dolayı telefonda tartıştıklarını, daha sonra buluştuklarında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.