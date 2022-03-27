Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada

Olay dün akşam 23.10’da Sultangazi Cebeci Mahallesi 2525. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde iki grup genç bir araya geldi. Grup üyeleri konuştuktan bir süre sonra ayrıldı. Gruptan bir genç geri dönerek belindeki silahı çıkartıp U.Ş.’yi bacağından vurdu. Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.Ş.’yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştrma Hastanesine kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak üzerinde toplanan iki grup genç konuşmaya başlıyor. Bir süre sonra ayrılan gençlerden biri geri dönerek bir genci sol bacağından vuruyor. Olayı gerçekleştiren genç daha sonra hızlıca kaçıyor. Bacağından vurulan genç ise arkadaşları tarafından uygun bir yere alınıyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.