Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi öldü

Adana’da sokak ortasında elinden, karnından, kasığından ve sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, 8 Mart Salı günü 23.15 sıralarında Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşların yerde kanlar içerisinde yatan birini görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatanın Özgür Adıgüzel olduğunu ve tabancayla yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri, karnından, kasığından, sırtından ve elinden tabanca ile yaralanan Özgür Adıgüzel’i Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Adıgüzel sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Adıgüzel’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.