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Sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti
SAMSUN'DA ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR KİŞİ SOKAKTA SALDIRDIĞI GÖRME ENGELLİ MUHAMMED Ç.'Yİ HASTANELİK ETTİ.
Asayiş 19.07.2020, 19:35
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Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta karşılaştığı görme engelli Muhammed Ç.’nin (43) yanında bulunan gençlere sataştı. Sebepsiz yere görme engelli Muhammed Ç.’ye saldıran şahıs Muhammed Ç.’yi darp edip üzerindeki giysisini yırttı. Yaralanan Muhammed Ç., polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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