Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokakta ölü olarak bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan’ın bir binaya girdiği ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği ve 31 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.

Aylin Arslan’ın sokağa geldiği, binaya girdiği ve yola düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Samandağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.