Sokakta gözüne kestitirdiği kedi kulübesini kucakladığı gibi kaçtı

Antalya’da gece saatlerinde bir sokağa giren kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği kedi kulübesini kısa surede kucaklayarak çaldı. Duruma tepki gösteren mahalle muhtarı, “Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.

Olay, gece saatlerinde Kepez İlçesi Yukseliş Mahallesi 2127 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerine gelen bir kişi, önce etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını gören şahıs, bir apartmanın bahçesinde bulunan kedi kulübesini kucaklayarak hızla uzaklaştı. Sabah uyandığında kedi kulübesinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Diğer taraftan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Görünce şok oldum"

Yaşanılanlara tepki gösteren mahalle muhtarı Memduh Aydıncan, “14 yıldır mahallemde görev yapıyorum. Hırsızlar bazen vatandaşlarımıza ati ayakkabıları çalıyorlar bazen de evlerin klimalarını sökerek götürüyorlar. Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Bizim de kedilerimiz var burada bakmış olduğumuz. Böyle şeyler yaşanmasın. Mahalleli vatandaşlarımız hayvanlara çok sevgi duyarlar. Bizim mahallemizde kedi köpek çoktur. Onlar da görünce çok üzülmüş. Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.