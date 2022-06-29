Sokakta dolaşan araçtan 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sokakta durumundan şüphelenilen araçtan 5 bin 544 uyuşturucu hap çıktı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Motosikletli Polis Timleri tarafından şehir merkezine bağlı Zafer Mahallesi Hilmi Bey sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada; 5 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araç içerisinde bulunan 1 şüpheli yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.