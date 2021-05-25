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Sokak ortasındaki tartışmada bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi, sokak ortasında çıkan tartışmada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

Asayiş 25.05.2021, 21:32
Sokak ortasındaki tartışmada bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi, sokak ortasında çıkan tartışmada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan sokakta meydana geldi. Pide salonunda çalıştığı ileri sürülen Ulaş P. (28) isimli kişi, iddia göre babası nedeniyle tartıştığı oğlu Erkan E. (16) tarafından çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçaklandı. Bacağından ve göğsünden yaralanan Ulaş P.’ye, ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, zanlının ise yakalandığı öğrenildi.
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