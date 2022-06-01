Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti

Diyarbakır’da bir grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga silahların çekilmesiyle çatışma alanına döndü. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, kimseye bir şey olmaması için dualar okudu.

Olay, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde taşlı sopalı kavga eden grup, iddiaya göre akşam saatlerinde tekrar kavgaya tutuştu. Tartışma, silahların ateşlenmesiyle devam etti. Bir vatandaş ise o anları kayıt altına alırken kimseye bir şey olmaması için dualar okudu. Olayla 4 kişi taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken, kör kurşunun kimseye isabet etmediği öğrenildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.