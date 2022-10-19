Sokak ortasındaki dehşet saniye saniye kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş’un tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin Akkuş’a üst üste ateş ettiği ve yaralı halde yerde yatarken tekmelediği anlar yer aldı.

Olay, saat 03.40 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. Alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş’a (28) defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında arbede yaşandığı, daha sonra şüphelilerden birinin tabanca ile Emrah Akkuş’a üst üste ateş ettiği anlar yer aldı. Aynı zamanda, yine elinde tabanca olan bir diğer şüphelinin başka birine ateş ettiği görüldü. Şüphelilerin, yaralı halde yerde yatan Akkuş’a tekme attığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.