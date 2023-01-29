Sokak ortasında sopalarla birbirine saldıran grup yakalandı

Gaziosmanpaşa’da sopalarla birbirlerine saldıran yabancı uyruklu iki grup polis ekipleri tarafından yakalandı. Şikayetçi olmayan şahıslar hakkında 3 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde sabah saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Sokak ortasında sopalarla birbirine giren şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüsüyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aştırma başlattı. Yapılan araştırmada R.H. (33), M.H. (25), N.H. (31), H.H. (22) ve H.H. (22) isimli şahıslar kavganın akabinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 2 adet sopa ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin akraba oldukları ve karşılıklı küfürlü hakaretten sonra olayın meydana geldiği öğrenildi. Birbirlerinden şikayetçi olmayan şahıslar hakkında "Çevreye Rahatsızlık Vermek" suçundan 3 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.