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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ailenin 6 yaşındaki çocukları ağır yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde markete giden aile, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Asayiş 17.10.2021, 16:38
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ailenin 6 yaşındaki çocukları ağır yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde markete giden aile, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sait Göker Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market alışverişi için sokağa çıkan V.D. (6) ve ailesi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda kurşunların hedefi olan 6 yaşındaki M.D. ağır yaralanırken, V.D. ve eşi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç ile kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

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