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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir lokal işletmecisi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralanan işletmeci hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Asayiş 09.10.2021, 18:19
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir lokal işletmecisi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralanan işletmeci hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Seka Caddesi üzerinde yaşandı. İlçede lokal işletmecisi olan Emrah K. kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonrası Emrah K. yaralanırken, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden hızlıca kaçan saldırgan polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırganın R.T. olduğu tespit edilirken olayı neden gerçekleştirdiğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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