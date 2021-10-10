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Sokak ortasında silahlı saldırı yapan zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tabancayla ayağından vurularak yaralanan lokal işletmecisi Emrah K.’yı vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 10.10.2021, 20:21
Sokak ortasında silahlı saldırı yapan zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tabancayla ayağından vurularak yaralanan lokal işletmecisi Emrah K.’yı vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seka Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede lokal işletmecisi olan Emrah K. sokak ortasında tabanca ile bacağından vuruldu. Silah sesi üzerine yardıma koşan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah K.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerince sokakta bulunan 4 kovan incelemek üzere emniyete götürüldü. Saldırgan Rıdvan T., olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Rıdvan T., ’silahlı adam yaralama’ suçundan bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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