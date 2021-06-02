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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Asayiş 02.06.2021, 16:51
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Burdur’un Bucak ilçesi Konak Mahallesi’nde yaşandı. Plakası alınamayan otomobilden H.Ö. isimli vatandaşa 3 el ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği H.Ö. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ateş eden aracın ve şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.
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