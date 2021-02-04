Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

İzmir’de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek’in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.

27 Ocak günü 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Metin Zeybek’in (68), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı geldi.

Olay üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucunda Zeybek’in katil zanlısı yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheliler U.K. ve S.B.’nin saklandıkları adresleri tespit ederek harekete geçti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan U.K. ve S.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Katil zanlısı U.K. tutuklanarak Aliağa 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.