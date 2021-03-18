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Sokak ortasında öldürülen takım otobüsü şoförünün davası görülmeye başlandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında Karacabey Belediyespor takım otobüs şoförü Ahmet Budak’ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Mutlu B., Ahmet Budak’ı 6 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Duruşmaya katılan otobüs şoförünün babası ise oğlunun 2 milyon lira mal varlığı olduğunu, cinayet zanlısı ve ailesini hiç tanımadığını şüphelinin yalan söylediğini belirtip gelini ve torununun da olayla ilgisi olabileceğini ileri sürdü.

Asayiş 18.03.2021, 17:34
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Sokak ortasında öldürülen takım otobüsü şoförünün davası görülmeye başlandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında Karacabey Belediyespor takım otobüs şoförü Ahmet Budak’ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Mutlu B., Ahmet Budak’ı 6 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Duruşmaya katılan otobüs şoförünün babası ise oğlunun 2 milyon lira mal varlığı olduğunu, cinayet zanlısı ve ailesini hiç tanımadığını şüphelinin yalan söylediğini belirtip gelini ve torununun da olayla ilgisi olabileceğini ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda Karacabey Belediyespor’un takım otobüsünün şoförlüğünü yapan Ahmet Budak (43), evinden çıktığında daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) isimli şahısla karşılaştı. Mutlu B., Ahmet Budak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu B. yanında bulunan bıçağı çıkararak Budak’ı 15 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Ahmet Budak ile karşılaştı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Mutlu B.’yi polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Mutlu B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mutlu B, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel istismara uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti. Olaydan 3-4 ay önce araştırarak maktulün ismini öğrendiğini ve olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde beklediğini dile getiren sanık, Budak’ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında beklediğini anlattı.

Sanığın babası Hüseyin B. de olaydan 1 yıl kadar önce oğlunun yaşadığı durumu kendisine anlattığını ancak psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı için emin olmak amacıyla tedavisi bitene kadar resmi mercilere gitmediğini anlattı. Oğlunun son 5 aydır ilaçlarını almadığını aktaran Hüseyin B, bir zarar gelmemesi için Ahmet Budak ile ilgili durumu ilçe emniyet müdürlüğüne de bildirdiklerini belirtti.

Maktulün babası Hüseyin Budak ise olayı polisten öğrendiğini belirterek, "Sanığın babasını tanırım ancak sanığı tanımam. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sanık yalan söylüyor, hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Budak, oğlunun 2 milyon liralık mal varlığı olduğunu, gelini ve torununun da ölüm olayıyla ilişkisi olduğundan şüphe ettiklerini söyledi. Sanığı ve ailesini tanımadığını anlatan maktulün kardeşi Sümeyra Budak da abisinin çok düzgün bir karaktere sahip olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
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