Sokak ortasında öldüresiye dövmüştü, kendini böyle savundu

Sakarya’da iddiaya göre, arkadaşının intikamını almak için sokak ortasında öldüresiye dayak attığı kişiyi sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, emniyetteki ifadesinde görüntülerin eski olduğunu söyledi.

Olay, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, G.Ö. isimli şahıs, arkadaşı K.A.’yı bıçakladığını iddia ettiği bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye döverek hastanelik etti. Aynı zamanda G.Ö., o anları sosyal medya hesabında da paylaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi öldüresiye darp ettiği esnada, küfür ve hakaretler ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ifadesinde ise olayın eski olduğunu, kardeşinin darp edildiğini, kendisinin de karşılık olarak yaptığını, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek kendini savunduğu öğrenildi. İşlemleri sonrasında G.Ö. serbest bırakılırken, darp görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.